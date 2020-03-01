起用譚俊彥曾有爭議 梅小青重拍《法證IV》視退休前挑戰 (19:44)

【專訪】現年66歲的「金牌監製」梅小青（小青姐），投身電視圈40載，打造過不少經典作品，包括《今生無悔》、《洛神》、《宮心計》及《法證先鋒》系列等，全部都有收視保證；不過，小青姐卻突然決定退下火線，原來兩年前她曾患腦血管栓塞，曾在鬼門關繞了一圈，故被兒子「勒令」退休享福，故正在熱播的《法證IV》是她在無綫最後一部監製的劇集，亦是其榮休告別作。

過往3輯《法證》，曾有不少演員參與演出，包括歐陽震華、林文龍、蒙嘉慧、鍾嘉欣、鄭嘉穎、佘詩曼、黎耀祥及張可頤等，今次第4輯起用全新班底，由黃浩然、李施嬅、譚俊彥及陳煒等上陣。小青姐指每次選角都是考驗她的眼光，今輯4位主角，其中黃浩然能演到她想要的淡定和沉思眼神、李施嬅講英文很好聽又很努力，陳煒在處理角色上，節奏控制得很好，而且從無怨言，勤力又捱得。至於譚俊彥，小青姐坦言初時團隊對這個選擇是有爭議的，但經過幾次會面，交談間完全感受到對方很有誠意、努力和用心，最終決定起用他。

至於劇中「徐意」一角，原本由黃心穎飾演，但對方因發生「安心事件」令《法證IV》也受到牽連，最後要湯洛雯頂上重拍心穎的戲分；對此，小青姐樂觀面對。她坦言重拍是一件很艱難的事，因為這相等於要再拍一套劇，還要面對場景和人物等限制，唯有視作對自己最後一次的挑戰和考驗。她又稱有些不想浪費的鏡頭，便靠剪接和CG幫手，「最難得的，是公司肯花那麼多錢重拍，這製作費足以拍一部低成本劇集，也要多謝一班演員同心合力幫手完成」。結果，《法證IV》收視報捷，首集7天跨平台總收視37.1點，有逾242萬觀眾收看。

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（即時娛樂）