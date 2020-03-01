17歲愛犬離世 李司棋︰2003年我骨枯呆在家 就養了萌萌... (21:04)

李司棋於1999年與第二任丈夫何偉強離婚，加上女兒葉子青在加拿大生活，2003年開始她便養了兩隻史納莎小狗「萌萌」及「奶茶」作伴。不過，奶茶於2017年因糖尿病離世，剩下萌萌和司棋姐雙依為命。近年，萌萌由於年紀大，多病痛，要靠輪椅扶助走路。

司棋姐今日在社交網上載萌萌的照片，透露愛犬已在上月初逝世。她說︰「到了說再見的時候👋🏼，我家萌萌於二月七日離去。那天，我晚機回港...... 萌萌實在是很乖，就在我出發的前幾天，她（牠）很有活力地走來走去，甚至吠了幾下，那是很久沒有聽過的聲音，謝謝萌萌！❤ 記得兩、三年前醫生說過萌萌將活不久，我對她（牠）說媽咪希望你多活幾年，到十七歲吧，當時她（牠）眼定定，深深地看著（着）我，果然，就活到十七歲，謝謝萌萌！😍」

司棋姐之後再上載昔日和兩頭愛犬的生活照，說︰「2003年，我骨枯常呆在家，那年就養了萌萌和奶茶，整天和兩個小頑皮在地上碌來碌去玩。然後，我逐漸復原，復出，重回正軌，多年來生活裡（裏）點點滴滴都是她（牠）們，謝謝萌萌奶茶陪伴我。💪🏻 更要謝謝阿東，由兩隻健康的小狗到她 （牠） 們生病，阿東把兩隻小狗的吃藥時間放在第一位，為了即時照顧小狗近年在廳打地鋪與狗同睡，現在終於可以回房好好休息了。道別實在傷感，萌萌奶茶在我生命中佔有相當重要的時刻，但，我會帶著（着）微笑想念她（牠）們的活潑，她（牠）們的靚樣，萌萌奶茶，我永遠愛妳們！❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌈🌈🌈❤🌞🌹🌹」

（即時娛樂）