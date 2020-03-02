【專訪】簽約古天樂望多棲嘗試 黃浩然恨擔正杜琪峯作品 (20:11)

現年44歲的黃浩然，當年中學畢業放暑假做了雜誌模特兒，期間獲恩師杜琪峯發掘成為演員，參與處男作《十萬火急》演出，後來他全職做演員，但大部分只演配角或客串。2001年，他加入亞視並參演《情陷夜中環》，「黃浩然」這名字自此逐漸受關注；直到2006年，他跳槽到TVB後人氣急升，憑《情越雙白線》、《公主嫁到》及《巾幗梟雄之義海豪情》等的突出表現，於2010年的「萬千星輝頒獎典禮」上奪得飛躍進步男藝員獎，之後每部劇集幾乎都是擔正男一；其間，黃浩然也有參與電影演出。

去年黃浩然簽約古天樂旗下經理人公司，有指他因獎項問題及重拍《法證先鋒IV》，令他意興闌珊決定不續約TVB；黃浩然曾透露跟無綫仍有藝員合約，雙方關係好，會繼續開心合作。事實上，黃浩然除希望影、視兩棲發展，亦想唱歌及參與綜藝節目演出，作多方面嘗試；他還希望為這個行業作出一點貢獻，支持新導演、新劇本及帶領新演員。「不止講錢，好似老闆古天樂，為這個行業真的付出很多，很值得我們學習」。黃浩然早年患上貝賽特氏症，當時需要全面停工，他指新公司很明白自己要在工作、家庭和健康取得平衡，故會隨着這方向為他安排工作。

對於再次重投大銀幕，黃浩然當自己是新人，亦很希望跟杜琪峯再結戲緣。「我當然想再和師父杜琪峯合作，還經常和他說最緊要保重身體，應該拍套由我擔正、他做導演的電影，他就話『得㗎喇』。我覺得是有少少情意結，他帶我入行出身，我很期待，但不會強求，最緊要先做好自己，因仍有很多不足……」

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（即時娛樂）