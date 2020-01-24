頂替黃心穎重拍《法證IV》 黃浩然讚湯洛雯表現100分 (21:51)

【專訪】黃浩然自2006年加盟TVB後，參與過不少劇集演出，其中正熱播的《法證先鋒IV》，他坦言拍攝過程辛苦，無論對白、時間、心力，每個人都付出很多力；結果，《法證IV》收視報捷，首集7天跨平台總收視37.1點，有逾242萬觀眾收看，相信黃浩然會覺得辛苦也是值得的。

《法證IV》原本由黃心穎飾演「徐意」一角，但對方因發生「安心事件」令劇集受牽連，最後要湯洛雯頂上重拍心穎的戲分。問黃浩然最辛苦是否《法證IV》要重拍？他說：「這是其一，重拍要拿回新鮮感很難，自己有把尺在心裏面比較，所以一開始要同自己講，不可以有這把尺在心中，怎可令把尺消失呢？我和黃心穎拍了半年，很多事在這段時間建立，但要撇開所有事轉移到湯洛雯身上，怎可做到呢？所以就約她做功課，唯讀多幾次，再多點排戲，在很濃縮的時間內盡量和湯洛雯建立一個默契，最重要是令到她信任我，因為她有八成戲分都是和我一齊拍的，我覺得她表現得非常好，我畀100分！」

黃浩然稱《法證IV》是其兩個兒子首次看他的作品，結果一睇上癮，但他禁止囝囝看第3集，皆因該集有他跟鄭希怡的咀戲呢！他又自爆因劇中的演出被太太莫家嘉（Kaka）投訴：「老婆說我不浪漫，因為這方面的力度在開工時已用晒！」黃浩然出名「愛妻號」，他卻經常被太太投訴，他說只怪自己是處女座，「我本身已經不浪漫，還用了來開工，即是無晒，不過都要盡人事。我並不是大家想像般好，做我老婆都很難，處女座的人很麻煩、很難服侍。工作時，我盡量接耐處女座的性格，讓自己不用太難相處，所以對手讚我很好，是因為我所有力都用來招呼他們，返到屋企家人受，太太很包容，真的是她就我，多過我就她，我很多謝她」。

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（即時娛樂）