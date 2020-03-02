【去完北海道】李彩華重裝備坐飛機返港 爆老公仍在北京 (21:56)

【今晚直撃】李彩華（Rain）今晚（2日）由日本北海道返港，她表示和朋友去了當地兩星期，上月18日出發，她說：「這個trip一早計劃好，去到之後才收到好多消息，朋友狂傳信息給我，我們在二世古滑雪，感覺上幾安全。（見到謝霆鋒？）見到Yumiko（鄭希怡）﹑師兄（劉浩龍）和彭敬慈。」

有沒有擔心當地疫情？Rain說：「我們好衛生，外出時戴罩及噴消毒用品，隨身最多是清潔用品。（買不買到口罩？）基本上買不到，只是間中有幾包或幾個，存貨極少，但我之前訂咗，所以不擔心，見到（口罩）都買少少送給朋友。」

Rain稱上月18日飛北海道：「之前（當地）疫情不算太誇張，但慢慢開始爆發，去到機場都不是太多人。（搭飛機擔不擔心？）我穿了雨衣﹑帽﹑口罩，以及鋪了美容用的牀墊，最緊要自己做好清潔。」問到老公是否擔心？Rain說：「他其實一開始都擔心，後來我們晚晚video call，他見到我好健康。」

Rain又指老公身在北京工作，要10日後才返港，返港後要在家隔離。笑問是否和老公保持距離或分牀瞓？她說：「他工作都是用電話或上網，外出亦不多，我也叫他盡量不要外出。」Rain又表示原定上月28日返港，但因為訂機票時搞亂，所以改今晚返港；她又指受疫情影響，好多工作都要延遲。

（即時娛樂）