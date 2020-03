王君馨(Grace)婚前將戀情低調處理,成為人妻後就不時在社交網甫相放閃。近日積極健身、跳舞Keep弗的她在Instagram上載與丈夫Daniel的合照,相中的她身穿黑色運動裝,露出纖腰,但Daniel看來就發福了不少,在鏡頭前大方凸出肚腩。Grace說︰「When you need some extra motivation, can ask the hubby to do some squats in front of you﹗(當你需要更多動力時,可以請丈夫在你面前蹲一下!) 😁🏋‍♀️🏋 」

