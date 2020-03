陳冠希(Edison)與女友秦舒培的女兒Alaia已經3歲大,Alaia雖然只有3歲,但遺傳了爸爸的藝術天分,畫功不錯。Edison為她舉行了一個非一般的生日會,現場除了有蛋糕,還展示出多張Alaia的畫作,算是Alaia的小型藝術展﹗除了Edison一家,甄子丹也有出席。陳冠希和家姐陳見飛在社交網上載照片,陳冠希說︰「Our Angel...My Precious Alaia Almost 3 Years Old﹗(我們的天使...我珍貴的Alaia快三歲了!)」陳見飛說︰「Happy 3rd Birthday Alaia ~ ❤️❤️. The whole family flew in to celebrate Alaia’s 3rd birthday. She is the luckiest girl in the world! ~ ❤️❤️ (3歲生日快樂Alaia。一家人飛來慶祝Alaia的3歲生日。她是世界上最幸運的女孩!)」

(即時娛樂)