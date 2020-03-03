【留港抗疫】高海寧跟阿媽煲湯 關楚耀學煮煲仔飯 (19:30)

高海寧、余德丞、丁子朗、關楚耀等，早前參觀銅鑼灣時代廣場的「小店市集」展覽，走入不同國家主題的特色「店舖」。一身淺藍色套裝的高海寧，表示最近一個月大部分時間留在家裏，難得有機會出外走走，非常高興。

高海寧說︰「身處這個擁有多國特色的市集，令我更想念到過的陽光與海灘地方。」她最喜歡以「香港大牌檔」為主題的「店舖」︰「我常常到大牌檔食飯，香港地道菜是我最喜歡的味道。」受疫情影響，她說近日多了時間陪伴家人，陪媽媽買餸煮飯，還學會煮幾款養生湯水。

丁子朗本身是旅遊迷，看見展覽場內的特色「小店」，令他非常懷念到不同國家旅行時的經歷。他說︰「我最喜歡法國特色的主題裝置，我非常愛吃牛角包，想立刻飛去法國，但現在因疫情關係，不方便去旅行，也避免去人多的地方，所以我多數留在家中，廚藝都有所進步。」

余德丞本計劃6月前往歐洲觀看歐洲國家盃賽事，現在受疫情影響，未知能否如期出發。他說︰「希望屆時疫情有所紓緩，可以成行！我還要提醒大家要有良好的衛生意識，一起努力抗疫，身體健康！ 」

關楚耀參觀展覽時非常興奮，揚言終於可以唞唞氣。他說︰「在不同國家的場景影相時全情投入，可以忘卻周圍的事情，真正放下負面情緒，讓心靈休息。這段抗疫的日子，我經常在家煮飯，更研究煮煲仔飯，但煮了4、5次都失敗收場，仍要繼續努力！」

（即時娛樂）