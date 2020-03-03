【專訪】4「旅神」玩踢爆 金剛監場驚女友梁云菲蝕底 (20:55)

余逸思（左起）、陳俞希、沈殷怡及練美娟這4位ViuTV「旅神」，跟金剛合作拍攝旅遊節目，大爆對方跟女友Nana的秘密。（鍾一虹攝/大會提供/明報製圖）

陳俞希（Hailey）、沈殷怡（Shirley）、余逸思（Yoshi）及練美娟（娟姐），這4位ViuTV「旅神」，首次伙拍金剛合作拍攝旅遊節目《金剛旅神團》，節目由四女介紹東京抵玩、抵食、新奇的好去處，再由主持金剛給評價。拍攝過程順利，但Yoshi與娟姐就大爆金剛用蠱惑招「吸金」，「他說自己做很多飲食節目，今次當訓練新人，袋錢落我們袋。拍攝時，他要我們用不同詞語形容食物，講不好就入錢落錢罌，最後他拿走全盤錢……」

是次東京之旅，金剛的台灣女友梁云菲（Nana）亦有同行，並會驚喜現身熒幕。4位「旅神」跟Nana拍攝浸溫泉場面，Nana性感比堅尼上陣大騷火辣身材，Hailey指眾「旅神」怕身材被比下去，均用毛巾包着身體，更踢爆金剛驚女友蝕底，全程監場！她們也驚嘆Nana的「食力」，Hailey稱大家食甜品放題，Nana枱上堆滿很多碟；娟姐說有次試食不同昆蟲、動物製成的罐頭，Nana也很喜歡吃呢！

四女大讚Nana很易相處，但Yoshi就投訴常被金剛人身攻擊：「金剛經常講『爺爺單身好可憐』人身攻擊我，不是事實，我聽不明，他年紀大一截，加入不到我們話題。」豈料，即惹來3位拍檔圍攻，指她冇大冇細，大家跟金剛合作無問題；Hailey、娟姐及Shirley更一唱一和……

今次是金剛與Nana首度以情侶檔拍攝香港節目，金剛在Nana面前儼如小綿羊，Nana浸溫泉時，他自動幫女友按摩，卻被嫌棄按摩功力不到位，金剛立即調節力度，並笑說女友這天特別兇。兩人跟4位「旅神」到人工衝浪場體驗滑浪時，Nana全程只看着靚仔滑浪教練，完全無視大派心心為她打氣的金剛，被4位「旅神」調侃：「佢睇唔到你喇，大哥！」令金剛感不忿。當Nana挑戰失敗跌倒時，金剛即表示：「呢啲咪報應囉！」Nana事後大讚教練帥氣，金剛笑指家門不幸。

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（即時娛樂）