劉美娟曬4金花合照 黎美嫻楊羚龐秋雁 年過半百Keep住靚 (16:42)

劉美娟在社交網上載她和黎美嫻、龐秋雁、楊羚幾位同期出道女星的合照。（劉美娟Instagram圖片 / 明報製圖）

52歲劉美娟於1985年參加健美小姐贏得亞軍而入行，為無綫拍過不少劇集，當中以《壹號皇庭》飾演大律師「江承宙」最為人熟悉。2001年她與張崇德結婚後，育有一對子女。

劉美娟今日在社交網上載與昔日幾位同期入行的花旦合照，包括黎美嫻、楊羚及龐秋雁。幾位女星雖然均已年過半百，但依然保養得宜。她在相下留言︰「當年這四個人同期出道，亦都是在這段時間建立友誼，感恩💜直到現在我們還可以保持這份真摯的友誼💝💝。」

今年53歲的黎美嫻有「古裝皇后」外號，拍過多套古裝劇的她於1990年代中期逐漸淡出娛圈，於教會擔任院牧工作。2005年，黎美嫻嫁給曾任機師的「元朗舖王」謝興肇，之後退出娛樂圈，過着幸福人妻的生活。

同樣年過50的楊羚，20歲時加入無綫做演員，樣子青春可人，一副鄰家少女外表，深受觀眾歡迎。2000年結婚後，楊羚專心照顧家庭做幸福少奶奶，雖然身材發福了，但老公不介意，她亦肥得開心。

龐秋雁曾是亞視花旦，於1980、1990年代拍過不少亞視劇集，如《小白龍》、《點解阿Sir係隻鬼》等。1995年，龐秋雁與前演員黎劍星結婚，後來爸爸腸癌過身，加上3度小產，令她重新思考人生，後來更投身教育事業。畢業於演藝學院的她不斷努力進修，完成藝術教育碩士課程，在浸會大學任教表演課程多年。

（即時娛樂）