【「驚方訊息」再惹警方投訴】王喜：第二集有兩頁投訴信... (16:32)

王喜在港台電視節目《頭條新聞》化身「忠勇毅」客串「驚方訊息」環節，惹來極大迴響，事後警務處投訴內容抹黑警隊於抗疫期間的工作。而王喜上周五（2月28日）再度現身該環節，並繼續暗諷警方，他在該環節中，羅列多宗早前被市民質疑墮樓及遇溺身亡等事件，王喜在節目內講出的案件中，警方全部判斷為無可疑。

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王喜今午在facebook上載2張由警務處長（郭嘉銓代行）致函給廣播處長梁家榮的信函，內容提及第2集「驚方訊息」內容，信中指出：「又如二月二十八日播出的另一集《頭條新聞》「驚方信（訊）息」環節。主持人繼續以『嬉笑怒罵』方式描述這十一宗發生於去年六月中至本年一月底被列為沒有可疑的有人死亡案件。該十一案件，全部都是警方按照所需程序完成調查後才界為沒有可疑。但主持人的『嬉笑怒罵』演繹，只會令一般人認為警察調查不認真、工作不專業。再者，這類案件時有發生，『驚方信（訊）息』為何只選擇由去年六月中至最近發（生）的這類案作『嬉笑怒罵』的描述？本處必須指出，《頭條新聞》的『驚方信（訊）息』環節，會令觀眾對警隊產生錯誤看法，誤解警隊。若大眾因此對警隊失去信心，不法之徒便有機可乘，香港的治安便難以維持，這絕對涉及重大的公眾利益。」

王喜只在fb留言：「第一集得到一頁紙投訴信，第二集就有兩頁紙投訴信，驚方訊息有六集，咁總共會有幾多頁紙投訴信呢？」

（即時娛樂）