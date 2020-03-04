【自稱老女孩】伊能靜52歲生日 被囝囝小哈利搞喊 (17:38)

伊能靜今日（3月4日）52歲生日，囝囝「小哈利」庾翰睿卻搞喊她，皆因小哈利考上了倫敦中央聖馬丁藝術學院和紐約帕森斯大學，故她視之為最好的生日禮物。伊能靜今日凌晨在微博撰長文報喜，她寫道：「Hi girl , 52歲了嗎。每一年，我都以為這是最好的年紀了，但當我又多長一年，我才知道原來好還可以更好。每一件事都心甘情願，每一天都有能力給予，每一次給予都無所謂回報，雖然是照顧人的角色，但支持著每一個人成為自己的同時，自己也成了每個人愛的中心。

兒子今年給我最好的禮物，是他考上了倫敦中央聖馬丁藝術學院和紐約帕森斯大學。收到兩個學校的錄取信時，我流下了爆擊一樣的眼淚，如果我曾給予他的每一分愛都成就了他成為自己的自由，那麼他也成就了我能愛人卻不需要佔有的能力，那是四十歲以前我不懂的道理，我一直以為愛就該擁有，但有了他，我才知道還有一種更大的愛是凝視。

今天米粒在睡前跟我說的話，我悄悄錄下，再聽一次還是感動的掉淚。她知道媽媽喜歡衣服、鞋子、吃、護膚，她最喜歡水果、海苔、球池、跳跳床（牀），那是她所知道這世界上最美好的一切了，她想給我所有她知道的最好，這就是愛。

秦先生我不多說了，棋逢對手的一生很精彩，婚姻不是戀愛，戀愛的沸騰只有三年，但愛可以無限延展，婚姻圍繞的是生活的現實，也因此才更顯得愛的堅實。我對戀愛沒興趣，我希望的是，有一個一生跟你一起強壯、在一起能長出寬闊的視野和豐沛力量的人。我不戀愛，在婚姻裡（裏），有更大的愛會滋生，不再是兩個人，而是一群人，因我們共同的努力而一起過美好的生活。我還沸騰著，像滾燙的水，愛著生命。

唱歌、喝酒、拍美照、旅行、吃、做飯、寫字，我感覺生命才開始，像一隻小松鼠從樹洞裡（裏）探出頭，嗅聞雪融的早春，一切都才開始，我跟即將18歲的兒子聽流行音樂狂舞，我跟女兒打扮成粉紅公主喝法式下午茶，我和秦先生深夜不睡的聊劇本，我一個人帶著行李跟閨蜜來場說走就走的旅行，我不需要任何人給我幸福，因為我就是幸福本身，我能給任何與我在一起的人快樂。

52歲，我還是老女孩，活得比任何時候都精彩，笑的比任何時候都燦爛。」

伊能靜開心報喜慶生，想不到惹來網民批評「老女人就不要出來做妖了」，伊能靜隔空反擊對方：「替你感到悲哀，你母親沒有教育你要有教養嗎？男人為了當皇帝創下了女人老了不值錢的概念，你貶抑同樣的女性為了什麼？再青春貌美沒有教養也只是醜陋的皮囊。替你感到羞恥悲傷。願你早點學會禮貌和尊重同性別的女性。」

（即時娛樂）