【演技獲讚】孖黎燕珊演母子 楊潮凱增肥20磅演智障角色 (17:27)

由黃浩然﹑陳煒﹑李施嬅和譚俊彥主演的無綫劇《法證先鋒IV》收視報捷，而黎燕珊和楊潮凱亦有份參與該劇演出，在近日播出的單元中，二人飾演母子，他們的演出獲好評。

潮凱飾演智障人士「浩仔」，在角色上下苦功，他說：「今次演這個角色，難度最大是要令觀眾相信我是只有6歲智力的成年人，對於觀眾來說，我給大家印象可能是演社團大佬或古惑仔，今次在外形及肢體語言下工夫，拍之前劇組安排得好，去了鄰社輔導會探訪一位智商得6歲的朋友，我們和他傾偈，亦見到他媽咪，令我獲益良多，我觀察到他怎樣跟媽媽相處和互動，見到陌生人反應如何。」

他表示在造型上亦刻意增磅演出：「劇組本身沒有要求，但我覺得浩仔這個角色，在內地住了一段時間，加上由黃婆婆湊大，應該有少少肥胖，如有留意到的話，之前有場除衫戲，我的線條不宜太靚，我增肥20磅去演這角色。」

潮凱稱今次跟珊姐演母子感到開心：「以前有看過她的劇，今次第一次合作好開心，她是我喜歡的演員，她好專業，現在見珊姐都會叫阿媽，她好惜我，知道我們演母子，之前一齊吃飯聊天，這個感覺好好。」潮凱又感激劇組：「劇本好好，這段戲讓大家有共鳴及感動，而且讓觀眾見到我另一面，希望之後會演到不同角色，讓觀眾見到我不同一面。」

（即時娛樂）