【強忍喪母之痛】郭富城照完成美國個唱 小美：他很專業 (21:43)

【今晚直擊】郭富城（Aaron）的母親卓信，上月7日在家中離世，享壽90歲。郭母今天（4日）在香港殯儀館設靈，明天出殯。鄭伊健夫婦、梁詠琪、古巨基夫婦、林珊珊、林曉峰、楊采妮、許志安與鄭秀文等，致送花牌悼念。而譚耀文、何麗全夫婦，以及跟城城合作多年的排舞師Sunny Wong，亦先後到靈堂致哀。

相關新聞：【郭母設靈】城城捧靈牌入殯儀館 方媛攜兩幼女送別嫲嫲

城城經理人小美晚上接受傳媒訪問，她表示城城狀態OK：「當然會累，他一直打點媽媽喪事。（是否佛教儀式？）是，城城仍然忙著，但他擔心大家，辛苦大家，他不會落樓發言，想安靜處理媽媽喪禮。」小美稱靈堂內佈滿白色鮮花，因為郭母生前愛簡約優雅，她說：「我覺得是笑喪，仔女孝順又有孫女，我們帶著懷念的心。城城多謝大家關心，辛苦大家。」

問郭母有沒有遺憾？小美說：「我不敢代伯母說，但以我認識的伯母，應該是安慰，見到城城成家立室，又有孫抱，在我眼中是安慰。（明天土葬？）土葬。」

小美大讚城城孝順又專業：「我講我的看法，伯母過身時，城城在美國舉行演唱會，當時已完成一場後才知道，原本想過返港，如果他想回港，我會安排，但他最後沉靜和沉澱，接受了母親離去，他仍然好專業，其實真的不容易。」小美表示曾問城城要不要返港：「他（城城）表示要完成，因為他說了句『媽媽都希望囝囝專業』，因為郭媽媽以阿仔為榮，城城真的做到。」

問到城城收到媽咪死訊後有沒有流淚？小美說：「他在我面前沒有，但我離開間房時，見到他眼紅紅。我們作為晚輩，經常都接觸伯母，自己都覺得難過。」至於城城未來工作安排，小美表示受疫情影響，演唱會暫時要停一停，電影工作方面暫時亦未啟動。

（即時娛樂）