容祖兒荷蘭開騷High住唱︰Miffy保佑演唱會至咁成功 (13:42)

容祖兒（Joey）前晚在荷蘭海牙AFAS Circus Theater舉行《Pretty Crazy Love in Europe巡迴演唱會》。首次到荷蘭演出，祖兒非常興奮︰「人生一直有個願望，就是來荷蘭開個唱，因為荷蘭是我很喜歡的地方。今日大家一齊來見證我願望成真，我很開心，難以形容現在的心情，夢境成真之下，眼淚湧出來又要故作堅強的感受，我只能以『百感交集』形容。」

現場觀眾來自五湖四海，除了荷蘭籍歌迷外，還有來自香港、新加坡，馬來西亞，巴黎、巴西的觀眾。演出期間，她發現台下一位荷蘭籍男歌迷，竟然會唱她的歌，非常驚喜﹗祖兒說︰「那位外藉男歌迷會唱我所有歌。他唱歌時，我似在看超級無敵估歌仔，開心、好笑又感動。沒想到他們那麼有心，學識唱我的歌，然後來捧場。他入來後台影相時，告訴我他認識我的第一首歌是《爭氣》，還即場唱給我聽，好厲害！ 」

適逢今年是祖兒最喜愛卡通Miffy的65周年紀念，Miffy突然現身舞台，陪祖兒合唱。祖兒與巨型Miffy又攬又抱，她說︰「一見Miffy出來，我即刻開心到變回7歲。今次都係得到Miffy保佑，荷蘭演唱會才那麼成功。」在新型冠狀病毒肺炎疫情下，祖兒坦言出發前開了多次會議才決定成行，這段日子又好好保護身體，務求以最佳狀態演出。

完成荷蘭站演出後，祖兒將飛往英國倫敦，準備3月9日舉行的演唱會。

（即時娛樂）