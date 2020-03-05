【舊愛送祝福】46歲台灣名嘴黃子佼娶孟耿如：我會為妳再改變 (16:31)

現年46歲的台灣名主持黃子佼，今日在社交網公布喜訊，宣布跟28歲的孟耿如領證結婚。黃子佼在fb寫下長文，他說：「2013起相戀，2018求婚後，2020的今晨，透過官方的手續，我們正式變夫妻，合法的陪伴彼此，走向另一段旅程，在人心惶惶時期，我倆也難免焦慮，無論是工作延宕，公私的節奏亂調，人算總不如天算，幸好我們有對方，眼前唯一篤定的，就是和妳走下去，雙手握著不嫌累，坐著對看不尷尬，永遠話題不缺乏，互相扶持與依靠，互相砥礪與進化，擦拭過往的塵埃，願為彼此而閃亮，希望這小小喜訊，帶來的一股暖流，能稍微撫慰人心。」

黃子佼之後發表冧妻宣言：「感謝親愛的耿如，妳出現的有點晚，但真是我的福氣，謝謝妳包容體諒，謝謝妳給我自信，謝謝妳託付愛情，謝謝妳無私相處，謝謝妳激發樂活，謝謝妳當我後盾，謝謝妳做我家人，謝謝妳願嫁給我，過往現在或未來，我不可能是完美，但在每一個明天，我會為妳再改變，前年三月的求婚，今天終於合法化，黃太太，我愛妳。」

孟耿如也透過fb報喜，並透露兩人私下相處的甜蜜點滴，「以前總是不能理解，你知道『就是他了』的這種感覺到底是什麼，哈哈，但直到你遇到你就會明白！他常常不吝嗇讚美我，偶爾耍個浪漫；我們一直很好，很少很少吵架，有時鬥了個嘴心裡（裏）還會覺得，耶！我們的生活多了點不同的趣味」。她說兩人雖相差19歲，但年齡差距並沒成為問題，「我想愛情的力量真的是很偉大的，謝謝一路上愛看我們放閃的朋友們，我和他這輩子說長不長說短不短，生活沒有特別改變，只是以後成為黃太太聽起來比較老而已，謝謝關心我們的你們，我們會繼續把愛帶給大家」。

有指一對新人原定下月19日在台北辦婚宴，但受疫情影響，現時未知能否如期設宴。黃子佼舊愛曾寶儀接受傳媒訪問時，仍大方送上祝福。另一前度小S（徐熙娣）則表示：「不會刻意傳簡訊祝福，但會非常衷心的，希望他們兩個可以相愛一輩子。」

（即時娛樂）