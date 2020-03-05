【轉場為黎芷珊慶生】訂枱被取消 張寶華向平機會投訴上海總會 (18:55)

黎芷珊與有線前新聞之花張寶華早前乘坐鑽石公主號郵輪，於1月25日由橫濱回港，2月初同船一名80歲老翁確診新冠肺炎，兩人返港後自律地自我隔離。黎芷珊自我隔離一個月，直至2月29日才出關，跟朋友慶祝其54歲生日。其中張寶華早預訂上海總會，昨晚（4號）跟她食飯慶生，可是前一日突然被拒訂枱，氣得張寶華公開事件斥遭歧視；她是該會的會員，張寶華提出該會是否以後不歡迎她去食飯，要求退回會費。

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不快事件沒影響張寶華為黎芷珊慶生的心情，她們另覓場地繼續飯敘。張寶華在社交網分享照片，並留言表示已就有關事件向平機會投訴，她說：「有關被上海總會cut枱一事，我已經提出退會，昨天追過幾次但對方仍未回覆。但直到半夜，有一位長輩朋友打俾（畀）我，說總會理事會已經知道事件並希望向我道歉。這方面，我會再處理。同時，我也多謝大家的建議，也有立法會議員建議我應該向EOC平機會投訴。我考慮了一會，覺得也值得向平機會提出，我食個飯都會被歧視，其他人都一樣可能因為呢個病受到不公平的對待。所以向EOC投訴，目的不是要告上海總會，而是希望EOC可以提醒其他人別重蹈覆辙。香港是武漢肺炎（新冠肺炎）的受害者，大家要齊心抗疫之餘，請也不要過份（分）恐慌，要保持冷靜。另外，星期三零（凌）晨第一批離開『鑽石公主』既（嘅）乘客已經隔離期滿，可以離開火炭了。恭喜恭喜！祝大家身體健康平平安安。」

（即時娛樂）