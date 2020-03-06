【專訪】包辦家務 任勞任怨 羅力威惜住太太：係因為愛… (22:45)

羅力威於2009年參加第一屆《亞洲星光大道》贏得總冠軍，簽約亞視正式入行，但他經常給人難以相處的錯覺；事實上，他是百分百的暖男，對另一半雨僑愛護有加，婚後更變成愛妻號，做家務任勞任怨，就算做「執屎官」也樂於接受……或許，正如愛因斯坦所說「愛是唯一的答案」。

今年3月是羅力威與太太雨僑的結婚2周年紀念，早前夫妻二人宣布造人成功，準備迎接三人世界。雖然目前正面對新型冠狀病毒肺炎虐肆，羅力威這位準爸爸卻不太擔憂，認為很多事不由他控制，一切隨信仰及天意安排。「結婚、買樓到生BB，每一步都不是我能控制，世事無得等。如果要自己做到五大天王才結婚，可能永遠結不到婚……其實不需要憂慮，因為香港還有很多人，生命仍然在進行，仍會有大肚婆、有BB出世，世事不斷變，很難去控制。我和太太所抱態度是人生計劃盡量不掌握在自己手中，驚變成壓力來源會好痛苦」。羅力威心目中最緊要是家人和太太，希望下一代可以健康正面地成長。

對於「愛」這課題，羅力威認同「愛」是不理性、包容、無條件為另一半付出，故他甘願由一家之主，變身成一家之「煮」，包辦煮、洗、抹的工作。「我會捽浴室霉菌、抹抽氣機塵、執貓屎、冚水渠蓋都是污穢的事，學煮飯則令我最有挫敗感，但……我都願意做，就是因為愛」。羅力威自知廚藝未及太太水準，卻心痛對方煮得辛苦，故他會主動入廚；雖然間中煮到發忟憎，但會從失敗中學習再嘗試。「有次她突然想食粥，我就親手煲愛心豬骨粥，幾好味」。

談到他創作的新歌《仙水》，內容有點似其生活寫照，例如夏天晚上會獨自一人邊彈邊唱、呷著啤酒的放鬆狀態下，藉酒精刺激思維引發創作靈感。羅力威承認喜歡對酒當歌以助紓壓，又愛吃辣；他從不刻意護聲，因恃著自己身體好。最近羅力威受到教訓，出現嚴重便秘，提醒他勿忽視健康……

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（即時娛樂）