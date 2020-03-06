【別了…】郭富城上載合照悼念母親：未能接受妳離去事實 (11:58)

郭富城（城城）的母親昨日舉殯，城城事後在社交平台上載跟母親合照，並撰文悼念亡母，大講他的心底話。

「別了！我親愛的母親！

雖然，我仍然未能接受妳已經離我而去的事實，但是理性上，我仍必須堅忍著心中的傷痛，全力為妳處理好喪禮一切的事宜。昨天的設靈，謝謝所有圈內圈外的好朋友，致送予母親的心意花牌，令整個禮堂充滿幽幽的花香。夜裏更有不少親朋好友，業內朋友、工作團隊，親到靈堂，向我的母親作最後告別，實在令我覺得暖意無限，感激不已！

今天，完成喪禮上的一切程序，一家人一起真真正正去送別母親，陪她走最後一程，正式入土為安。原本是陰天天氣，於儀式完成後，天色突發放晴，我相信是母親對我們作為子女，為她用心奉上的一切，她在天上帶笑接收。。如何不捨都放手！由今天起，母親已經活在我的心中，繼續見證我的努力，和我的人生！

再一次謝謝各位朋友的心意和關心！也謝謝各位協助處理母親喪禮事宜的單位及朋友，和我的工作團隊，一直全程為我分憂。還有也謝謝這兩天為了採訪工作而來回奔走的傳媒，大家辛苦了！而各位的問候也收到了！

今天，母親的告別式，一切圓滿完成！

在此，除了謝意，也衷心希望大家健康平安！」

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（即時娛樂）