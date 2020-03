踏入3月,天氣乍暖還寒,但不少女星已急不及待在社交網分享水著寫真。除目前身在美國拉斯維加斯旅行的陳瀅外,麥明詩、陳庭欣也先後在社交網上載性感泳裝照。

麥明詩在Instagram上載身穿白色一件頭大露背泳衣,坐在沙灘上的濕身相,留言︰「想念沖繩的時光。#自我安慰 #去少幾次日本可儲錢買樓」

陳庭欣就身穿藍色比堅尼騷身材。她留言︰「Keep your face to the sun and you will never see shadows.(臉向陽光,你將永遠看不到陰影。)」