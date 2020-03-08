何潤東第二部自編自導作品 邀好友徐若瑄任製作人 (17:29)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各行各業也受影響，娛樂事業亦不能倖免，不少拍攝工作叫停；不過，何潤東第二部自製的黑暗懸疑影集《誰在你身邊》（Who's by your side）預計本月開拍，防疫措施做到足，前置期間他已嚴格要求所有工作人員要戴口罩、勤洗手及定時量體溫，原本劇中的醫院場景戲分也會修改，開拍後也會盡全力做好全體人員的安全防護措施。

何潤東繼自導自編自演的《翻牆的記憶》奪得金鐘獎最佳導演後，今次第二部作品《誰在你身邊》身兼導演及編劇，但不會參與演出，他還邀請好友徐若瑄擔任製作人，男神女神組成夢幻組合，期待擦出全新火花。何潤東稱今次跟徐若瑄合作，是看重對方獨到的審美觀及看事情的角度，並十分佩服她負責任的敬業工作態度，「得知她近年開始對電影及戲劇幕後工作感興趣，加上我對鏡頭語言、演員、編劇這方面較為了解，聊過之後我們一拍即合，更能彼此互補」。他更興奮說：「有她幫我一起扛，說不定有幸再次入圍金鐘獎最佳戲劇！」徐若瑄則表示：「P導（何潤東）作為一個導演在講戲時，任何人都會深深被他吸引！」她不諱言這次最大的挑戰，是脫去演員身分當製作人。

原來何潤東與徐若瑄已相識近20年，緣起於何潤東當年獨自一人到日本進修日語，當時在日本事業如日中天的徐若瑄對他很照顧，異鄉發展的兩人因此累積深厚交情。

（即時娛樂）