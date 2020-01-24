【相伴18年】愛貓Gee在懷中離世 何韻詩：你這樣輕輕的走了.... (18:50)

何韻詩的愛貓離世，她說：「你從來都是最乖巧的貓，也是我們家族中最叻最長壽的貓。」（何韻詩fb圖片）

何韻詩今天在社交網透露，和她相伴18年的愛貓Gee離世。阿詩表示Gee在她的懷中離開：「謝謝你十八年來的陪伴，你就這樣輕輕的走了。這是我倆多麼深的緣份（分），也是我倆的福份（分）。」正在修佛的阿詩以為已學懂或已掌握了生老病死，是必然和無常，不過她說：「不捨和悲傷比我想像中來得更深，當此刻到來，即使理智上能力抗哀傷，情感上還是不由自主的。」

之後阿詩憶述和Gee在生活中的點滴：「回想起來，在我這生的所有的人和貓當中，你是和我最親密、陪伴我最久的那一位。每晚陪我睡、每天用你響亮有中氣的聲音叫我別賴床（牀）。你和我喜，也在這些年來各種悲傷中默默相伴。記得在Gooloo和Gutgut走的那幾個月，那一晚，從不愛被抱的你走到我面前，輕輕呼叫我，示意要我把你抱起來。你就那樣乖乖的躺在我的懷中，和我一起哀傷、一起默默悼念牠倆。那是我們靈性最接近的第一次。你現在和他（牠）們重聚了嗎？他（牠）們為你開了welcome貓party了嗎？」

阿詩續說：「後來，你見證著一隻一隻新貓成員的到來。你也若無其事地接受牠們，沒帶有任何的不歡——可能你也認為能有多些貓兒在這個家，分擔一下你的擔子，也很不錯。你每天很努力喝水，大概是希望自己身體健康，能陪伴我多久就多久。你的身體確實很不錯，到上個月還是能玩鼠鼠、跟著激光跳來跳去的。只是這些年，偶爾在我長時間不在港時總會不由自主地拉肚子（只怪我們的連繫太深吧），但每在我回來後也就很快恢復了。

後來你的胰臟出現了漲大的問題，我們帶你去看醫生，照出你的胰臟像蜂巢一樣多了很多個cyst（囊腫）。醫生表示這情況很罕有，卻也沒什麼可為你做的，叫我們要有心理準備這狀況會惡化。然而你又是若無其事地繼續好好地生活下去，是有個大肚子，常被誤會你是個胖子（而我知道你其實一直都比那些笑你的人更苗條）。你還是能吃能喝能玩，比其他小貓都更活躍和大聲，這樣不知不覺又過了三四年。

你從來都是最乖巧的貓，也是我們家族中最叻最長壽的貓，就連這突然的離去也不希望讓我增添麻煩。我知道你很希望再多留個一陣子，在過去幾個禮拜，意志也是非一般的堅定，可世事也難盡如人（貓）意，既然離別發生了，我們也該好好的去迎合這個轉變。

在我懷裡（裏）的最後幾個小時，我為你唸經，唸你最愛的金剛經。你乖乖的看著我，躺在我懷中，本來冰冷的手腳耳朵漸漸暖和起來......甚至有一刻我們都以為你能撐得過去，大概你也這樣以為吧？最後，天使和諸佛還是把你帶走了。在最後那一刻，我跟你說，乖Gee，不必再堅持了，你已經很了不起，比很多其他人和貓都了不起。你也很懂事、很聽話，在最後幾下掙扎後，就瀟灑地走了。

Dear Gee，你在這裡（裏）的任務已經超額完成，大可安心的離去。謝謝你在這段我人生最重要的日子，陪伴我這麼多的起起落落，你永遠都是我最溫柔的避風港。我猜你多少還是有點不捨，也會擔心我吧，然而上天已有別的任務給你，這次的暫別是必須的。又或者，你可以多在這裡（裏）玩個三五七天，多陪我們一下（回來也要找方法讓我知道一下啊），然後就要堅定地前往下一個目的地了。我們都要。

Dear Gee，你說的，你是超級貓，是會聽經的貓，大概現在已化作金色的光，到處遊玩、為其他仰慕你的生物簽名影相，在別的空間拓展Geemusic，為你的粉絲說法。你現在比我們都更厲害，應該是不需再投胎了，然而，就算偶有心動想試試再下來找我，也務必忍耐一下，等時候到了，我們才能在那邊好好重聚。

我們都害怕悲傷，卻更害怕遺忘。但你也說過，我們不止一生一世，更是多生多世的，這樣的話，還要害怕遺忘似乎是想太多了。我答應你，在往後的日子，我會好好修煉自己，確保我能追上你的步伐。在不久的那一天，再把你緊緊擁進我的懷裡（裏）。

好好保重，好好遊玩，永遠最愛你。

Goo

08/03/2020 14:00」

（即時娛樂）