【結婚生仔人生最正確決定】工作室發聲明 吳尊無迫太太提前剖腹產女 (19:39)

現年40歲的吳尊與太太林麗吟婚後育有一對子女,大女NeiNei與細仔Max,組成幸福四口之家;不過,最近吳尊夫妻二人亮相內地節目,踢爆以前說自己於2009年結婚是大話外,近日更有網民指他為了大女NeiNei跟自己同日生日,迫太太提前剖腹生產致大出血,對此,吳尊透過工作室發聲明澄清。

聲明內容如下:

「近日,各大網絡平台出現部分關於吳尊要求妻子於特定日期生產、吳尊要求妻子提前進行剖宮產、吳尊妻子曾遇生產危險等不實言論,對此本工作室聲明如下:

上述相關言論均係造謠者憑空捏造或歪曲事實的惡意解讀,嚴重背離事實。吳尊夫婦在生活中一直互敬互愛,吳尊夫婦的孩子都是在他們的細心照料下足月健康出生,該等謠言的發布及傳播對吳尊夫婦造成極大傷害,造成極其惡劣的影響。我們强烈譴責造謠者,並保留向造謠者追究相關法律責任的權利。

望該等内容的發布者及傳播者即刻停止造謠傳謠行為並删除一切相關内容。

網絡空間不是法外空間,呼籲廣大網絡用户,遵守法律和社會公德,不編造或傳播虛假信息,共同維護積極健康的網絡環境。

吳尊工作室

2020年3月7日」

之後,吳尊也在微博撰長文分享感受,他寫道:「這兩天看了很多的評論...很多朋友的留言讓我非常感動,我也有一些心裏話想說給你們…首先,很感恩收到很多的祝福和大家對我的關心 也很感恩我擁有一個在天上給我力量的媽媽和一個幸福的家庭讓我可以平常心的去面對一切的挑戰…我認為自己人生中做過最重要最正確的決定就是和麗吟結婚生小孩,與她一起陪伴neinei和max的成長…她(他)們都是上天送給我最美妙的禮物,我也當然會200%努力讓她(他)們健康快樂

當然,我最好的禮物和正能量還來自於見證我慢慢成熟不斷突破自我的你們…很多朋友都會告訴我,他們從小時候喜歡我的電影音樂到現在娶妻生子後陪着家人一起看我的親子節目…能夠陪伴你們的成長也是我最驕傲的事情…因此,我和麗吟也經過很長時間的溝通和準備,把我們對於婚姻的理解和對做父母的經驗分享給大家,希望能夠給回大家一些的正能量和娛樂 也希望大家多給麗吟一些支持和鼓勵,讓她也繼續決定勇敢

最後,還是要和大家說聲抱歉,在這個特殊的疫情時期因為我的個人生活佔用了公共的資源。關於這兩天網絡上關於我和家人的不實信息我也通過工作室做出聲明。其實,說的再多也不如做的更好,所以大家可以再監督我多10年,20年...我會努力把更多的愛和更好的自己送給我最愛的家人和你們

Life is short, be grateful, be kind, be happy

Forgive & Forget...Love & Peace

祝偉大的女性特别是白衣天使們婦女節健康快樂

Girls rule the nation」

(即時娛樂)