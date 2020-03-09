【善心爆棚】繼續派口罩﹗方力申勸93歲長者戒煙 (12:13)

上月底踏入40歲的方力申（Alex），日前聯同方媽媽及歌迷會成員組成義工隊，到上水﹑樂富及沙田區探獨居長者﹑傷健人士及清潔工，並將逾萬個口罩及搓手液等物資送給他們。

善心爆棚的Alex昨天繼續行善，他和一班同事和義工，派口罩及食物予獨居長者，Alex在社交網特別上載一位年屆93歲的黃婆婆照片，Alex表示黃婆婆健步如飛，甚至走路比他父親還要快，而且有真髮真牙齒，老當益壯﹗

當Alex問黃婆婆夠不夠口罩？黃婆婆表示已夠用，如別人有需要，她願意捐口罩給其他人，Alex讚黃婆婆有愛心，不過Alex則發現93歲的黃婆婆吸煙：「當我們要離開時又路過她家，黃婆婆一打開門把我嚇壞了！93歲的她竟然手上拿著一根煙！我馬上上前說：「婆婆，食煙對身體唔好㗎。」「有幾唔好？」婆婆問。「會有肺癌㗎！」我答。婆婆話：「係咩？唔知喎。」我當堂聽到眼都凸。佢話已經食咗幾十年，依家一日5支啫。最後我講：「婆婆，我係禁煙大使，信我，食少啲，身體會再好啲。」婆婆帶着善良的眼神答我：「好呀，拜拜。」 ...... 我祝婆婆身體健康！」

（即時娛樂）