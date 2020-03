名模周汶錡(Kathy)雖然是兩子之母,身材依然弗到漏,未有走樣。昨日是「三八婦女節」, 周汶錡趁機放假一天,享受陽光與海灘,兩個囝囝Jacques和Avner交由法籍丈夫Julien Lepeu照顧。她在社交平台分享跟陽光玩遊戲的照片,身穿性感三點式的她躺在沙灘上,盡騷弗爆身材;她又寫意地吃雪糕,一臉享受的樣子。周汶錡留言「Happy women's day to all of you ! #三八婦女節 #媽媽放假 #爸爸湊仔」網民紛紛讚好。

(即時娛樂)