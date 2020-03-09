【齊心抗疫】張名雅孖父母落區派口罩：幫到人真係好開心 (20:17)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市民一罩難求。張名雅這日聯同父母及好友，一齊到屋邨派口罩及消毒搓手液，事後她在網上開心留言：「今日同爸爸媽咪，幾個好朋友一齊到屋邨派口罩同消毒搓手液。幫到人真係好開心！派口罩嘅時候見到有一個婆婆嘅口罩戴到起灑（晒）毛粒。另一個就同我講三日都係戴同一個口罩。而垃圾房的清潔工人就話一個星期得五個口罩。有兩日無得戴，同埋佢地（哋）嘅工作環境特別容易整烏租（污糟）口罩，一日一個其實唔夠用。又有一個老婆婆聽到消息知道我地（哋）派緊口罩。佢直頭9秒9跑過來。佢話佢80幾歲無口罩用，其實跑唔旭（郁）㗎啦，不過無辦法先衝過來。拿到口罩非常感激。

其實係我地（哋）後生嘅需要感激呢班公公婆婆，佢地（哋）後生時候貢獻社會。到有需要嘅時候我地（哋）好應該幫佢地（哋）！清潔工人同埋行動不便嘅更加需要我地（哋）嘅幫助。清潔工人為社區服務，每天處理每家每戶的垃圾，其實佢地（哋）工作時真係好需要有個口罩，有足夠的保護！最近見到好多好友，不同機構都為社會出一分力，我地（哋）就係需要這些正能量！一齊對抗疫情！最後，如果你地（哋）都想出一分力，可以留言，捐口罩可以，一齊出去派口罩亦可以，多小（少）都是心意。」

（即時娛樂）