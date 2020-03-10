【離世17年】受疫情影響 歌迷首次停辦悼念張國榮活動 (16:21)

新冠肺炎肆虐，各行各業飽受衝擊，不少活動都取消或延期。下月1日是已故巨星「哥哥」張國榮逝世17年，過往每年哥哥的忌辰，都有大批粉絲帶同鮮花及心意卡，風雨不改到中環文華酒店悼念哥哥，但鑑於受疫情影響，今年歌迷會的悼念活動，暫未能向政府申請牌照舉行任何公眾活動。

「That's Leslie‧榮の聯盟」的facebook專頁內，向各位哥哥粉絲，以中英對照公布消息：「鑑於今年新型冠狀病毒疫情仍未完結，Leslieforever 暫時未能向政府申請牌照舉辦任何公眾活動。有鑑於此，今年401紀念活動將改為以互聯網方式在社交平臺（台）上舉行，有關詳情將融（容）後公布。此外，文華東方酒店和蠟像館的獻花活動，亦被迫取消，我們也因此感到萬分無奈。

同時該專頁亦請一眾榮迷留意：「如於4月1日期間有任何相關機構，向Leslieforever、That's Leslie或榮の聯盟等組織追究獻花擺放之相關問題。一律回應 #花必須由花店及獻花人自行負責處理及清理，我們不建議榮迷進行未經批核之獻花，如因在上述地點進行未經批核之獻花而衍生任何法律責任，一概與以上機構無關，均由獻花人自行負責我們希望疫情盡快在912前完結，祝各位身體健康，繼續張國榮。」

（即時娛樂）