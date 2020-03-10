【專訪】鄭俊弘年底娶何雁詩 唔擔心「老公」角色難演 (18:21)

36歲的鄭俊弘（Fred）今年元旦宣布「封盤」，年底將與相戀兩年半的女友何雁詩（Stephanie）拉埋天窗，升呢做人夫。二人的愛情路並不平坦，當初Fred疑一腳踏兩船，被爆背住相戀3年的未婚妻戀上Stephanie，令他們被冠上「賤男」及「小三」之名，形象大插水。當時正值上位的Fred更為愛情，懶理被公司「雪藏」，十指緊扣Stephanie現身機場，高調曬愛。對於當日這個決定，Fred直言沒後悔，「當時出發點是想保護Stephanie，現在終於定下來了，我覺得得到的是很多的。很開心宣布婚訊後，得到大家的祝福，輕鬆不少」。

Fred指二人拍拖初期會有拗撬，明白需要磨合，但沒想過放棄，「通常爭執過後，我們會攤開來講，先講出自己的感覺，例如有否做了什麼事情或講了些什麼說話，令對方不開心或不舒服等，一起反思，然後再道歉，有時她會講對不起先的」。他自認做事心急，從對方身上學會耐性，現在每當急躁時，Stephanie會叫他先深呼吸，待其冷靜下來。

問到快將成為人夫的心情，Fred坦言可能還未「燒到埋身」，心情沒太大分別，相信「老公」這角色應該不會太難，「反而擔心將來做爸爸時不知點算，因不想搞砸一個小朋友的人生，事前一定要做好充足準備，我希望可以做到一個很輕鬆的爸爸，跟小朋友如朋友般相處，有什麼都會跟我分享」。

欲知鄭俊弘專訪詳情，請留意明天（3月11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）