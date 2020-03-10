為記錯結婚年份道歉 吳尊發誓非刻意隱瞞 (21:49)

吳尊最近跟太太林麗吟參加內地節目《婚前21天》，公開兩人2004年的結婚證書，間接踢爆他自稱在2009年底結婚是講大話，其實他出道前已為人夫；隨即引起不少粉絲鬧爆，覺得被欺騙，更翻出他過往說過的話，斥他是大話精。其後，吳尊在微博撰長文指結婚生仔是其人生最正確決定。

今日身在文萊的吳尊與太太參與節目的網上直播，跟網民互動，並回答對夫妻二人參加此節目的疑問。直播中，有網民問他們為何現在願意出來「露面」？林麗吟說自己上年紀了，想法變得不一樣，也覺得錄節目幾好玩；吳尊也表示去其他地方拍節目的話，還可以享受二人世界。其間，吳尊為自己記錯結婚年份道歉，表示自己真的忘了；林麗吟亦指在節目組要求拿出結婚證書時才發現。吳尊說：「你們可以問節目組的人，我從來沒想要隱瞞，我可以對天上的媽媽發誓，隱瞞大家也沒有必要！」吳尊也還原之前記者會上的狀况，突然被記者問到註册時間，他當時被嚇到真的忘了，但他又不能說自己忘了，因此說了2009年。

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（即時娛樂）