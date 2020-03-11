【袁富華撐有義氣】林家棟幫人變落面 唔開心要搵朋友傾訴 (18:35)

林家棟、袁富華、白只及杜燕歌，日前於九龍城拍攝新戲《手捲煙》，四人造型江湖味十足。林家棟透露片中角色「兜踎」，是一個「撈唔掂」的人，靠跟住袁富華飾演的江湖大佬搵食。一身浮誇金飾的袁富華稱，其戲中角色性格視錢財如命，見利忘義，只要有利可圖就是朋友。

至於現實中有否遇過見利忘義，令他們心淡的人？林家棟坦言人生總會遇到，例如有些人見別人有點成績時，心裏會不舒服，他明白亦很諒解；亦有些人遇到少少危機，就會推別人去死，這令他很不開心，「試過有次幫完人，對方反而覺得被我落面，尊嚴受損，當刻很難過，生平首次不開心到要找朋友出來飲酒傾訴。（有否嚇怕你以後不敢亂幫人？）又不會，唯有自己做自己事，幫到你，得，不用多謝」。袁富華表示最重要做好自己，大讚林家棟有義氣，二人由無綫至今認識了20多年，很獲對方關照，完全不會覺得他很「兜踎」，無論誰都會去關心。

林家棟指該片是獲第4屆首部劇情電影計劃資助拍攝，為支持新導演，故他不收片酬，「今次的製作費是5隻手指數得晒。我覺得應該要鼓勵新導演，我說待他日後賺到再說」。

（即時娛樂）