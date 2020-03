【飛輪海】炎亞綸聲稱不是朋友 吳尊辰亦儒汪東城疑隔空回應… (20:20)

由吳尊、辰亦儒、汪東城及炎亞綸組成的「飛輪海」,自解散後,四子各有各發展。最近炎亞綸亮相由小S(徐熙娣)及蔡康永主持的節目《花花萬物2》,他談到跟3位飛輪海成員僅隊友關係,私下幾乎沒任何聯絡,也沒必要假裝成是朋友;他不諱言有些時候更會有討厭程度,例如大家競爭較激烈時。

巧合地,吳尊、辰亦儒及汪東城這3位昔日隊友,不約而同於社交平台「現身」,疑似隔空回應炎亞綸。辰亦儒昨晚在社交平台發文:「有些時候,生活中的大小事,笑一笑,沒什麼大不了,這都不是事,身體健康最重要,祝福你~」其後,汪東城留言「合理」,吳尊則以英文留言「Yes, Don't sweat the small stuffs(別為小事傷神)」,辰亦儒也分別回覆他們,「人生路上一起加油,我的保鮮兄弟」,「yes bro, as u always say: forgive and forget,love and peace.(就像你常說的,寬恕與忘記,愛與和平)」。雖然沒有指名道姓,但三人的對話,惹網友揣測是否在回應炎亞綸的言論。

