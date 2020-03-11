【飛輪海】炎亞綸聲稱不是朋友 吳尊辰亦儒汪東城疑隔空回應… (20:20)

由吳尊、辰亦儒、汪東城及炎亞綸組成的「飛輪海」，自解散後，四子各有各發展。最近炎亞綸亮相由小S（徐熙娣）及蔡康永主持的節目《花花萬物2》，他談到跟3位飛輪海成員僅隊友關係，私下幾乎沒任何聯絡，也沒必要假裝成是朋友；他不諱言有些時候更會有討厭程度，例如大家競爭較激烈時。

巧合地，吳尊、辰亦儒及汪東城這3位昔日隊友，不約而同於社交平台「現身」，疑似隔空回應炎亞綸。辰亦儒昨晚在社交平台發文：「有些時候，生活中的大小事，笑一笑，沒什麼大不了，這都不是事，身體健康最重要，祝福你～」其後，汪東城留言「合理」，吳尊則以英文留言「Yes, Don't sweat the small stuffs（別為小事傷神）」，辰亦儒也分別回覆他們，「人生路上一起加油，我的保鮮兄弟」，「yes bro, as u always say: forgive and forget,love and peace.（就像你常說的，寬恕與忘記，愛與和平）」。雖然沒有指名道姓，但三人的對話，惹網友揣測是否在回應炎亞綸的言論。

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（即時娛樂）