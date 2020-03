45歲名模周汶錡(Kathy)與法籍丈夫Julien Lepeu於2012年結婚,育有4歲大仔Jacques及2歲細仔Avner。兩人一直表現恩愛,Kathy不時在社交網分享幸福家庭照,惟Julien疑背妻偷食,被雜誌拍下在深水灣露天茶座跟外籍新歡咀嘴的親熱照。周汶錡事後被追問丈夫疑出軌一事時避答︰「唔好問我﹗」

周汶錡仍未就事件作出回應,但她3日前仍在社交網分享身在海灘的性感三點式照片,並留言︰「❤️ Happy women's day to all of you ! #三八婦女節 #媽媽放假 #爸爸湊仔」

(即時娛樂)