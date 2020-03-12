當年要愛情棄事業 黃翊因太太一句話 為14歲兒子復出樂壇 (17:11)

黃翊日前接受香港開電視《一曲走天涯》節目訪問，分享從歌手轉行的經過，以及昔日為愛情放棄麵包的心路歷程。1980年代加入樂壇，黃翊曾被捧為張國榮接班人，不但有份角逐「最受歡迎男歌星」，歌曲《最愛的你》更成為當年的十大得獎歌曲之一，但他卻在事業高峰時為愛情放棄麵包，也因拒絕續約而被公司雪藏。

之後，黃翊放下身段，走到跳蚤市場賣T恤，展開了另一段人生。他說︰「我很認真對待這盤小生意，做得很好，做了7年時間。後來姐姐提議搞飲食生意，因為最穩定，所以就開設了大牌檔，幸運地搞得有聲有色。我兒子14歲，大牌檔也做了14年。」

黃翊近年復出樂壇，他坦言一切都是為了兒子︰「20幾年沒唱過歌，所以我不敢這麼快答應這件事，直至太太用兒子Wesley引誘我。她說『兒子自出娘胎，就是看到你在大牌檔走來走去，他沒見過爸爸的另外一面，你有沒有想過他可能想知道？』她這麼說，好像很有道理。那一刻，我的虛榮心來到，可以威給兒子看，便答應了。」

昔日為愛拋棄事業，黃翊今日仍然浪漫，對患腎病的太太不離不棄，兩年前更為太太寫了首歌鼓勵她。黃翊說︰「我在2018年寫了首歌，我向填詞的朋友說，這首歌是寫給太太的，當作是一個鼓勵，所以歌名叫《愛到底》，希望她可以支持住，無論怎麼樣都好，最緊要就是身體健康。」

（即時娛樂）