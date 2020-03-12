【湯漢斯確診】譚俊彥籲謹慎勿鬆懈 陳煒︰演員避無可避 (19:07)

譚俊彥呼籲市民切勿因習慣了現在的生活模式而鬆懈，要繼續做好防疫措施。（黃梓烜攝）

【今日直擊】陳煒、譚俊彥、黃浩然等今日出席《法證先鋒IV》宣傳活動，宣布第12集的7天跨平台總收視達37.1點，平了首集的收視紀錄。3人表示如收視繼續升，網民要他們做什麼都沒問題。

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陳煒揚言只要是正常要求就沒問題，如果要了她全副身家當然不可以。譚俊彥說︰「上載泳裝照，《宮心計2深宮計》時已做過。在疫情下，希望做一些善事去回饋社會，幫助有需要的人。（浩仔的單元故事收視好。）這集引起不少人的社會意識。我們從事娛樂事業，應該向觀眾發放正能量。」

金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）在澳洲拍戲，和太太麗達韋遜（Rita Wilson）雙雙感染新型冠狀病毒肺炎。對此，陳煒直言︰「演員是避無可避，因不能常戴口罩，只能自己小心。」

譚俊彥則說︰「現在是最關鍵的時候，大家已習慣了現在的生活模式，開始鬆懈，但可能有很多人仍未發病，不小心便會被感染。大家最重要都是戴口罩、勤洗手，如有不適，即時看醫生。我最大的影響只是籃球賽停了，不能每朝跟兒子一同收看。」

（即時娛樂）