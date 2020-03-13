【好人好事】方健儀「全副武裝」上陣 跟年輕義工分口罩 (13:52)

方健儀昨天在社交網貼相，相中的她「全副武裝」上陣，戴口罩﹑穿雨衣﹑戴浴帽﹑眼鏡及手套，原來有網友私信她，問她有沒有時間幫手分口罩，方健儀二話不說便答應幫忙。方健儀坦言知道影帝湯漢斯也中招，令她深深感受到面對疫症，不分貧富、年齡與背景，一樣不能倖免。對付疫症亦然，不論病毒有幾勁，我們不論年齡背景，也可出一分力。

方健儀表示到達分口罩地點，才發現義工們全是20幾歲，來自扶青社的年輕人，她說：「說來也是師弟妹吧，因為我也是中大聯合扶青成員。過程中，我看到他們的嚴謹及細心，因為分口罩的義工，一律要戴浴帽戴手套穿雨衣，現場也有空氣淨化機，福袋有口罩有酒精搓手液，亦有使用小貼士，每個工序都很清晰，比我之前山寨式分口罩細緻多了。

他們問我是哪年的扶青，我說來有點靦腆，因為已是上世紀的97-98年，其實，我都生得佢哋出。靦腆除了因為年紀大，還有看到現代年輕人的組織力，再回想我們大學時期還是一嚿飯，自愧不如。

當日，雖然我看不清你們的樣子，但我看到你們的慈善的心。雖然我們隔了好多個generations，但感激你們讓我參與。把不同年齡背景的人拉在一起，就是慈善工作奧妙之處。繼續幫得幾多得幾多，莫因口罩供應略為回穩而不為。」

（即時娛樂）