【低調行善】鄭秀文夜訪劏房戶 派防疫物資予基層市民 (16:33)

Sammi晚上隨義工們走入社區，向基層市民派發物資，同時了解他們的需要。（鄭秀文Instagram片段截圖及圖片 / 明報製圖）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩供應量不足，不少基層市民被迫重用口罩。連日來，不少藝人高調到不同地區派發口罩、搓手液等防疫物品，鄭秀文（Sammi）就選擇低調行善，事後才透過社交網分享照片、片段和感受。

她透露上月中開始就每星期跟隨社福機構的義工到不同社區派物資，昨晚她又再出動，隨年輕的義工們出發，向基層市民派發口罩等物資之餘，也順道打探他們有什麼需要，好讓中心能向他們提供不同的支援。

Sammi有感而發︰「事實......真的很多人失業、甚至一家人三餐不繼、二千四百大元的板間房像一個長型窄廂，想轉一轉身都是奢侈、豆丁劏房住上五個大人、九十多歲的獨居老人因疫情被逼（迫）暫停了送飯服務而餓著（着）肚子......於mi而言，這種持續出隊的體驗很寶貴，所看到的、所聽到的很多，很揪心。」

她感謝好友甘比，知道社福機構開始缺口罩，立即送來15000個口罩，當中有3000多個更是極難買到的小童口罩。Sammi說︰「這批囗罩彷彿及時雨，使我們義工隊馬上有足夠口罩物資分發。」

她又多謝鍾舒漫（Sherman）讓她認識到這個社福機構和牧師，令她能隨隊走進社區。Sammi續說︰「這段時間，我們有時會一起出隊，感覺很奇妙，因為大家都不是舞台上的自己，而是一起出隊同工......疫情令很多人的工作都停頓，但在生命裡（裏），依然可以：做到老，學到老。❤️」

Sammi又分享了她和義工身處油麻地的片段，並留言︰「疫情停頓了手頭上的工作，但生命有時可以有更多寶貴的體會。這個多月跟隨社福機構走進社區，親眼看到很多貼地的生活狀況。昨晚，出隊完畢，我們大顆兒一起步行回機構中心。 從油麻地步行回佐敦，十多分鐘ok。這一個夜，充實。看來助人，其實自己在當中往往得益良多（最多）。❤️ #很多年沒有漫行彌敦道 #做到老學到老 #人生在不同的時刻也會更認識自己 #在他人身上學習 #帶上口罩眼鏡和拉低帽子就彷彿易容了可以隨高（便）出入任何他方」

（即時娛樂）