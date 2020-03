單文柔(Phoebe)與丈夫陳展鵬的女兒陳諾瑤(小豬比)下月中就一歲大,眼大大似足媽咪。單文柔近日嘗試用不同的方法讓小豬比進食蔬菜,但小豬比將菜放入口後,再將菜遞給媽媽。單文柔將照片上載至Instagram,以英文留言︰「I tried different way to let Quinta eat vegetables! She point at me after she put it in mouth 👆🏻Seems like Mama it’s your turn !!!! Okay! Smart baby 👶🏻(我嘗試了不同的方法讓Quinta吃蔬菜!她放進嘴裏後,指着我,好像在說︰『媽媽該輪到你了!』好的!聰明寶寶。)」

(即時娛樂)