【又走一個】效力26年 古明華1月底約滿離開無綫感不捨 (22:46)

55歲古明華加入無綫26年，演出過百部劇集，近日播出的《法證先鋒IV》他有參演其中一個單元故事。原來他已於今年1月底約滿無綫，回復自由身。古明華對於離開服務多年的無綫感到不捨，但未有透露原因，他表示有機會都希望繼續演出無綫劇集，他亦想北上發展，任何地方有機會發展都想嘗試。

無綫近月陸續有藝員離巢，包括劉江、田蕊妮、敖嘉年、李麗麗等，現在再流失一位好戲之人古明華。

古明華1990年於香港演藝學院戲劇學院畢業，同期同學有陳錦鴻、張錦程、詹瑞文、劉玉翠等。1993年憑電影《旺角馬場》提名金像獎「最佳新人」，1994年在周星馳電影《國產凌凌漆》飾演行刑官，令觀眾留下深刻印象。同年加入無綫，一直浮沉三、四線角色，2012年憑劇集《巴不得媽媽...》飾演娘娘腔的蘇基一角，在無綫頒獎禮奪得「最佳男配角」。過往3輯《法證先鋒》他都有參演。

古明華的家庭負擔不輕，女兒10歲時患上「腎小球炎症」，有段時間他身兼兩職，演戲及加入配音組，最高紀錄試過連續50小時工作，目的為掙多點錢給對方有更好的生活環境。女兒現在22歲，病情穩定。

(即時娛樂)