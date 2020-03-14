【金像獎閉門舉行？】田啟文爆星爺怕黑：佢攬住我瞓 (12:00)

田啟文（田雞）昨晚到新城電台接受倪詩蓓訪問，田雞表示無論對方問什麼，他也盡量答，不會講大話。問到舊老闆周星馳（星爺）的事情，是否也如實說出？他說：「知幾多，講幾多。（他的緋聞都答？）我不知，亦不見，他只攬住我瞓，他怕黑，一個人一間房，一直要有人陪睡，他睡那邊熄燈，我那邊就要開燈，他要睇到有人才安心。平時在家中有媽媽，會安心些。（女性陪睡是否更安心？）不覺得他有，經常講的（女性）都不見，如果是真的，真的收得好埋。」他透露星爺目前在香港，暫時不會返內地。

問到今屆香港電影金像獎頒獎禮，最終決定以什麼形式舉行？田雞表示很頭痛，金像獎籌委會不停開會想不同方案，但到目前為止仍未有妥善方法：「主席爾冬陞負責製作組，他比較辛苦和頭痛。（5月能否舉行？）未知，想過延至8月，但明年金像獎40周年，會大搞，不想太接近。（會否閉門舉行？）考慮中。」

至於鄭中基在內地舉行的演唱會，身為鄭中基經理人的田雞表示，已決定延期，門票亦已退回，原本想改去美加，但現在兩地疫情嚴重，馬來西亞又聽聞「封城」，笑言只好去澳門休息一下。

（即時娛樂）