【照飛馬來西亞】周柏豪忍痛取消跟粉絲聚會：我們會再見 (14:10)

周柏豪原定今天（14日）在馬來西亞與粉絲共度白色情人節，但昨天（13日）早上，當地衞生部發出通告指引，同一天中午，主辧單位作出配合，在官方社交平台公布，取消今天舉行的記招與造勢活動，同一時間柏豪亦秒速轉發，不想粉絲白走一趟。柏豪明白許多粉絲感到失望，自己也心痛，柏豪今天按照行程，如常到當地出席活動，只是與主辦單位商討後，配合當地衞生部發出的通告，不作公開開放，柏豪為此感遺憾及向粉絲致歉。

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柏豪原定今日在馬來西亞，舉行《周柏豪x吳若希馬來西亞演唱會》雲頂站記者會，因受疫情影響，及吉隆坡有宗教團體聚會後，有10多人確診；為配合當地衞生部昨早發出的通告，主辦單位昨午宣布取消記者會，減低人多聚集、交叉感染機會。今天記者會約有10多人參與，柏豪除拍片隔住個屏幕跟粉絲見面外，其餘時間都戴上口罩，做足防疫措施。

對於今次與粉絲的白色情人節約會泡湯，柏豪難過表示：「期待了這一次宣傳活動很久了，無奈地受疫情影響，為了大家的安全和健康，唯有忍痛取消活動，幸好歌迷也十分體諒我和大會的決定。其實由收到衛生署的通知，到決定公佈取消活動，只是數小時內的事情，明白有歌迷因為由不同地方前來，活動取消令他們行程大失預算，所以好想跟他們說聲抱歉，希望在未來周柏豪能夠用好作品和演出來報答所有歌迷朋友，發生這樣的事，實在很遺憾和失望，但我們一定會再見的，再次的抱歉。」

此外，《周柏豪x吳若希馬來西亞演唱會》能否如期於4月25日舉行，柏豪和經理人公司及主辦單位表示，將密切注意當地衛生部的指引，即使無法如期舉行，也會盡力爭取延期而不取消。

（即時娛樂）