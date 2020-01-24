【粉絲3歲至80歲】Ian@MIRROR親自下廚 跟Fans共度白色情人節 (16:29)

Ian平時在家中亦有下廚，所以要煮幾個餸也難不倒他。（大會提供）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日推出個人單曲《正式開始》，為配合宣傳，早前還在網上公開招募粉絲撐枱腳，預祝白色情人節，吸引逾百粉絲報名，最終勝出的粉絲日前獲Ian親自下廚，共度溫馨甜蜜時刻。Ian一向受粉絲愛惜，但其實Ian也留意粉絲一舉一動，今次被Ian揀中的粉絲，因為常在短時間內，將Ian出席活動的造型畫出來，令Ian印象深刻，順利成為今次勝出者。

為了今次與粉絲撐枱腳，愛在家中下廚的Ian，由構思菜式到超市買餸和準備食材，都一手包辦。Ian以純熟手勢，於60分鐘內完成2人份量的粟米湯、蒜蓉包、煎牛扒、三文魚扒意粉及朱古力蛋糕，而且擺盤猶如餐廳上菜一樣。

Ian透露平時在家中有下廚習慣，今次極速完成菜式，對他來說算手到拿來：「對上一次在屋企煮飯畀媽咪食，都是家常便飯，不過我比較拿手做泰國菜，最叻做生菜包。」

Ian表示不知道粉絲愛吃什麼，所以有魚有肉，任對方挑選，他說：「如果同女朋友剛開始拍拖，我都會煮多樣，有個backup plan，之後知道對方喜好，就可以煮她喜歡吃的東西。」Ian指自己向來寡言，但以前女友未有投訴過，因為認識他時已知其個性，不過Ian指日後如果找女朋友，能找一個健談的也不錯，他說：「因為她經常說話，我就不用想話題。」

當一切準備就緒，粉絲抵達現場，品嘗過Ian煮的大餐後，大讚有90分。為答謝Ian，該粉絲準備了抗疫三寶：廁紙、白米及漂白水送給Ian。粉絲又稱，Ian的粉絲年紀由3歲至80歲都有，當中包括資深演員南紅，原來都有聽Ian新歌《正式開始》。

（即時娛樂）