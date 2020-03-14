【加油！】31歲DJ阿檸向「老婆」承諾：我會繼續向前衝 (18:20)

商台DJ薛晉寧（阿檸）的舊愛梁銘汶（Fiona），於今年情人節（2月14日）遇車禍身亡，阿檸在instagram撰長文悼念Fiona，稱她是最好的朋友、最深愛的家人，阿檸還以「老婆」稱呼Fiona。

事隔1個月，阿檸再現身instagram，他再撰長文悼念Fiona：「兜兜轉轉，整畀你嘅生日禮物，又落番我手上，想點先？嗰年我哋十八歲，我喺外國讀書，冇乜錢，我連電腦都冇錢買，得部CD機，你怕我悶，就成日燒啲翻版碟寄過嚟，講起上嚟，你先係我嘅DJ。到你生日，我又整番一隻翻版CD畀你，明明呢啲事係mixtape嘅年代先會做，可能我哋老套啦，十八歲就叫《十八計》啦！每年一計，你生日，有得氹你開心，我最開心。」

阿檸在文中表示會繼續向前衝：「我哋做過好多約定，包括世界末日要去邊度等啦；我賺到嘅第一個一百萬要分五十萬俾你啦；Honey moon要同你去北海道小樽啦；將來無論同對方係乜嘢關係都好，都要做第一個祝對方生日快樂嘅人啦。老婆，我31歲喇，你條友都唔守信用嘅，唔緊要，你爭我嘅，我一定會嚟追，你醒醒定定。

雖然我對冇你喺度嘅地球唔太有興趣，不過一日我喺度，我都會繼續向前衝，我怕再見時冇故仔講你聽，到時話你知，我哩（呢）隻VCD B碟講咩，都係嗰句啦，希望好睇得嚟，唔好太長，我會太掛住你。I love you.放心，你老公，超級叻。」

（即時娛樂）