【選角無錯】梅小青心痛黃心穎毀前途：應給機會 (23:28)

「金牌監製」梅小青退休作《法證先鋒IV》正在熱播，她接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問，回顧其製作生涯，並點評熱播電視劇的選角。

小青姐對於今輯《法證IV》獲得好反應，她感謝所有參演的演員：「 首先多謝四哥（謝賢），我係佢嘅小粉絲，當年去片場搵佢同芳芳姐（蕭芳芳）簽名，但我一直唔認識亦唔敢搵佢，今回我臨別秋波託好朋友開口邀請，佢好快就答應。誰知記者會第二日，四哥打電話畀我話唔做喇，怕辛苦......一下子我嚇傻咗！我好感激拉姑（狄波拉）在旁邊幫口：『應承咗唔可以唔做㗎！』四哥先話：『小青我玩吓你咋！』其實四哥演出非常認真，服裝全出私伙......我哋冇傾片酬，我畀一封利是佢作車馬費，佢初時都唔肯收，總之四哥時刻都散發出一股濃濃嘅星味啦！」

小青姐一向選角條件是要有演員道德，團隊合作亦要開心。問今次是否錯選了黃心穎？她直言不覺：「我喜歡心穎係由《宮心計2深宮計》開始，佢好甜唔造作，嗲亦唔會過火，《法證IV》我早預佢一份，佢熟讀劇本，好快拿揑到我哋要啲乜。可惜發生咗呢個Case（安心事件）， 我好意外亦好心痛。」小青姐坦言心穎一定是錯，她本來大有前途，現在受很大的懲罰，並謂生命有take 2，這麼年輕應該再給她機會。從手上三、四個女演員中找來湯洛雯（靚湯）代替心穎的角色，原因小青姐覺得她好甜、好有heart：「我要佢減肥，但似乎唔太成功，於是我同自己講，我揀佢並非因為佢個樣同體重，係因為佢可以做到我劇中嘅角色。佢同心穎唔可以比較，各有各嘅好處，她（靚湯）入組廿幾日就做到呢個成績，我非常滿意！」

小青姐又點名稱讚黃浩然及譚俊彥：「 家豪哥（丈夫劉家豪）好早同我講過浩然好有演員道德， 即使當年只係客串劇集，就算拍攝一啲手腳近鏡，佢都要自己親自返嚟演繹，佢話身體都有語言，我好喜歡佢，佢係新一代演員嘅榜樣！至於譚俊彥，我並非同狄龍係好朋友先揀佢，的確揀佢嘅時候，團隊對佢演包青天印象太深，大家提議揀一個（樣子）寬容啲演員，但我覺得應該畀佢一個機會，搏一搏！」果然他不負眾望，在劇中哭着洗碗那一場戲之後，大家都非常喜歡他。小青姐對於選用譚俊彥表示身同感受，因當年即使有合適的角色也不敢揀選胞妹梅小惠演出，又謂其實小惠的笑戲和喊戲也很到家，姊妹倆也承受很大的壓力！但後來小青姐豁出去，隨後兩劇都選用小惠擔任女主角，又大讚她做得非常好，特別是爸爸看到兩個女兒的名字，同時出現在電視劇中感到非常開心，小青姐就知自己做對了，所以她很明白俊彥的壓力，並盛讚他的能力非常高強。

(即時娛樂)