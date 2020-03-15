王宗堯《獅子山下》單元被抽起 鄭敬基轟港台光環褪色 (17:00)

港台以「主要演員涉及司法程序」為由，抽起王宗堯有份主演的《獅子山下2020》單元《最後決定》，遭網民炮轟為「政治審查」。有份參與《獅子山下》拍攝的鄭敬基，其主演的單元《日照太短》今晚播出。他在facebook上載其單元故事海報宣傳，但同時為王宗堯主演的《最後決定》被抽起而斥責港台背叛王宗堯。

鄭敬基以「失樂，失落，失望....」為其長文的開端，然後說︰「昨夜收到個又突然又難以置信的消息！王宗堯在這系列主演的一集突然被抽起，問原因.....？？正當頭條新聞被釘住，被TVB不播，全城熱熾紛紛呼籲轉台及Subscribe其YouTube channel之際，主演者last minute全集被抽起，那其他用心參演者製作團隊的心血？是誰落的order？受了什麼壓力？」

「替王宗堯不值。他擺上自己，港台卻在呢一刻背叛了他，還看到王在其他媒體訪問上幫港台打完（圓）埸（場）！佢被消失冇可疑，大家只係一句，上頭壓力....這麼似曾相識。依家咁多人信港台，選擇性決定抽起個（嗰）位或個（嗰）d（啲）人，請三思，甚至六思九思。港台落order者自己竟然去discredit自己港台，咁同TVB抽起唔播港台有乜唔同。早知如此何必當初，乖乖哋behave留在大台，大把有得撈。」

「曾經幻想港台中立性不能砍動...必有正義知道箇中真相嘅朋友企出來護新聞自由，編採獨立，言論自由，表達自由，今次連非新聞性多年基石節目《獅子山下》也落得如此...以後，港台前前後後的工作人員要如何戰戰兢兢、小心奕奕（翼翼）打醒十二分精神去製作任何節目（《警訊》除外），這是我們市民需要的嗎？好像小事一則，節目調動而已......暗湧卻開始了而且來得快，密，狠。」

「今次《獅子山下2020》突然抽起事件，個人很驚愕和傷心，有了今次『選擇性決定』，港台便光環褪色。誰能抬得起頭說我們獨立自主？演員會問：『咁點解留返（番）喺TVB？』人微言輕，希望港台要團結堵住這缺口，否則，以後再何來真相？香港人只能看偏頗節目，什麼台，再有冇分別....失樂，失落，失望。」

（即時娛樂）