【價錢$68】告別棟篤笑網上播 黃子華： 莫待中招才𠺘口 (21:19)

黃子華於2018年7月舉行告別棟篤笑《金盆𠺘口》，不少粉絲期待他出碟作收藏之用，日前子華就於facebook宣布將以網上版方式播放，首輪公映日期為3月16日至4月8日，定價68元，並指每場網上座位有限，敬請擇日從速，萬勿錯過。

黃子華今日開fb live，並留言「莫待中招才𠺘口」。他進行直播時解釋，為何於這個時候安排在網上播放。黃子華說：「話說吽在瘟疫蔓延時，有日探阿爺，阿爺都吽，冇嘢做，日日蒸口罩，我勸佢好多次話冇用，阿爺話傻嘅，就咁蒸梗係冇用，要加薑葱再爆一爆，好鮮㗎！」之後，他說自己被阿爺問何時出《金盆𠺘口》，「阿爺知道我以往嘅騷，做呢個騷，就下一個騷就會畀大家睇（上一個騷），依家冇下一個騷，咁幾時呢？應該依家？或者…幾時呢？阿強話一定唔係依家，依家唔係好時機出呢個騷，點解呢？乜嘢先係好時機呢？阿強話『等你瀨咗嘢先至出，你瀨咗嘢就多人睇嘛』，真係好多謝阿強，所以我趁未瀨嘢之前嗱嗱聲出。各位，呢個世界乜嘢事都會發生，咁嘅瘟疫都會發生，所以真係『有衫要洗即刻洗，唔好等瀨嘢會冇計』。好喇，祝大家身體健康，多謝支持。」

（即時娛樂）