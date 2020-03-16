【新冠肺炎】子女玩醫護遊戲解悶 謝安琪扮唔消耗體力嘅… (19:17)

【今日直擊】謝安琪今日到商台宣傳新歌《再度》，她透露新碟會貫徹之前兩輯，安排於12月12日推出，但今年有很多因素影響，希望能按原定計劃，「之前傾落的廣告也繼續，錄音工作上周亦重新開始，不過原計劃到外地舉行巡迴演唱會就要暫時擱置，不想樂手及工作人員冒險」。她指老公張繼聰的電影工作也受影響，有很多之前安排好的事要延遲，唯有耐心等候。

提到日前（13號）43歲生日，謝安琪表示張繼聰訂了她喜歡的餐廳，二人世界慶祝，「今次叻，他知我喜歡影相，多年前送了一部單鏡反光機給我，可能他想我在事業有新突破或轉行，買了一部很複雜的相機，好齊配件，重到我無辦法拿出街用，益了他自己。我覺得可能是一個策略，買不適合我的禮物，其實是自己用，今年他就買了一部易用、輕便和高性能的相機給我，可以影子女、狗仔和家中的花花草草，陶冶性情」。

至於近日疫情持續，謝安琪稱子女很懂自娛，停學也不覺悶，經常想一些新遊戲出來玩，她亦有選擇性參與，「我會揀些不消耗體力的才參與，如子女要扮醫護人員，我就會扮傷者在一邊休息，較身體力行的就爸爸做，我在旁邊影相，用另一方式參與」。

（即時娛樂）