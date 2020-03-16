【奶嘴狂熱】許芷熒邊化妝邊湊B女：出街要同時間競賽 (20:21)

前港姐許芷熒（前名許亦妮，Whitney）上個月誕下B女「馮寶寶」Kayli，現時有女萬事足的她，不時在社交網貼B女相，分享湊B心得。今天她在instagram上載一段邊化妝邊湊女的短片，並表示自從生完B女後，每次外出就要跟時間競賽：「有時BB喊又想自己抱番，就會抱着BB化妝，如果係同BB去街，就要幫佢換衫，執去街袋，跟住好快就會聽到老公問『老婆你行得未呀？』但係其實連我自己個頭髮都未梳，條眉都未畫完，仲要衫都未換。

以前未生BB前，如果我知道要同老公去街，就會早過老公一個鐘起身，Make Sure自己早少少Ready。但就算依家早D（啲）起身，時間都係比（畀）哂（晒）BB同家庭，幫BB影下（吓）相，同佢傾下（吓）計（偈），照顧埋老公起居飲食，諗下（吓）買乜送（餸）等等，BB大得好快，真係唔捨得比（畀）工人姐姐湊。」

Whitney又指B女是奶嘴狂熱，有時奶嘴一甩就會變「喊喊豬」，她說：「有D（啲）人話：『咁細個就比（畀）奶咀（嘴）佢食~~~唔好架（㗎）！』 其實我覺得每一樣野（嘢）好唔好，係睇情況同埋每個人睇法唔同。我個女一出世第一樣野（嘢）就係食手指，唔俾（畀）奶咀（嘴）佢食，佢就會食手指或者食手仔。衛生問題，我覺得俾（畀）奶咀（嘴）乾淨過俾（畀）佢食自己隻手仔。」

（即時娛樂）