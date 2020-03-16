【奶嘴狂熱】許芷熒邊化妝邊湊B女：出街要同時間競賽 (20:21)
文章日期：2020年03月16日
前港姐許芷熒（前名許亦妮，Whitney）上個月誕下B女「馮寶寶」Kayli，現時有女萬事足的她，不時在社交網貼B女相，分享湊B心得。今天她在instagram上載一段邊化妝邊湊女的短片，並表示自從生完B女後，每次外出就要跟時間競賽：「有時BB喊又想自己抱番，就會抱着BB化妝，如果係同BB去街，就要幫佢換衫，執去街袋，跟住好快就會聽到老公問『老婆你行得未呀？』但係其實連我自己個頭髮都未梳，條眉都未畫完，仲要衫都未換。
以前未生BB前，如果我知道要同老公去街，就會早過老公一個鐘起身，Make Sure自己早少少Ready。但就算依家早D（啲）起身，時間都係比（畀）哂（晒）BB同家庭，幫BB影下（吓）相，同佢傾下（吓）計（偈），照顧埋老公起居飲食，諗下（吓）買乜送（餸）等等，BB大得好快，真係唔捨得比（畀）工人姐姐湊。」
Whitney又指B女是奶嘴狂熱，有時奶嘴一甩就會變「喊喊豬」，她說：「有D（啲）人話：『咁細個就比（畀）奶咀（嘴）佢食~~~唔好架（㗎）！』 其實我覺得每一樣野（嘢）好唔好，係睇情況同埋每個人睇法唔同。我個女一出世第一樣野（嘢）就係食手指，唔俾（畀）奶咀（嘴）佢食，佢就會食手指或者食手仔。衛生問題，我覺得俾（畀）奶咀（嘴）乾淨過俾（畀）佢食自己隻手仔。」
（即時娛樂）
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有冇媽媽同我一樣，生咗 BB之後，要去街就成為左同時間競賽既事。 有時BB 喊又想自己抱番，就會抱著BB化妝，如果係同BB去街，就要幫佢換衫， 執去街袋，跟住好快就會聽到老公問: "老婆你行得未呀？？？" 😣 _ 😣但係其實連我自己個頭髮都未梳😭，條眉都未畫完😅，仲要衫都未換😃😂 _ _ 以前未生BB前，如果我知道要同老公去街，就會早過老公一個鐘起身，Make Sure 自己早少少 Ready。 但就算依家早D起身，時間都係比哂BB同家庭♥️幫BB影下相，同佢傾下計，照顧埋老公起居飲食，諗下買乜送。。。等等等。。。。 BB大得好快，真係唔捨得比工人姐姐湊。。。😢 _ _ @bbfungbobo 馮寶寶係奶咀狂熱，有時奶咀一甩咗就會喊喊豬。。 有D人話: “咁細個就比奶咀佢食~唔好架！” 其實我覺得每一樣野好唔好，係睇情況同埋每個人睇法唔同🤭 _ 我個女一出世第一樣野就係食手指，唔俾奶咀佢食，佢就會食手指或者食手。 衛生問題，我覺得俾奶咀乾淨過俾佢食自己隻手仔。😄 @bbfungbobo #momlife #momtobe #媽媽 #新手媽媽 #hkmama #hongkongmoms #mom #pregnant #Whitney的懷孕日記 #馮寶寶的成長日記 #香港媽媽 #許芷熒 #whitneyhui #許亦妮 #motherhood #newborn #day44 #1monthbaby #1monthpostpartum