《雷神奇俠3:諸神黃昏》黑人男星艾迪斯艾巴(Idris Elba),年初曾榮登「年代俊男」冠軍,今日他在Twitter透露自己於新型冠狀病毒檢測呈陽性,與太太Sabrina Dhowre拍片報平安,他留言表示:「This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I'm doing 👊🏾👊🏾 No panic.」大致意思他稱今早檢測呈陽性,目前沒有任何症狀,會留在家中隔離。

(即時娛樂)