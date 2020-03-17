【大馬鎖國】孖阿Sa夤夜「走難」 Kenny變「午夜狂斌」 (16:26)

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，世界各國陸續採取封關措施，有不少身在外地旅行或公幹的市民，亦爭相撲機票趕返港。娛樂圈方面亦受疫情重創，不少在外地開工拍戲或拍劇也要叫停，蔡卓妍（阿Sa）和關智斌（Kenny）早前飛往馬來西亞開工拍攝網絡劇，拍攝進度亦如火如荼，然而昨晚馬來西亞政府宣布明天（3月18日）全面鎖國，直至本月31日。

Kenny和阿Sa昨晚在instagram上載執行李「走佬」片段和相片，相中Kenny推着大堆行李離開酒店，一臉無奈，他還自封「午夜狂斌」。Kenny透露昨晚7時仍在牀上煲劇，8時則排隊買口罩及洗手液，9時亦歎晚餐，10時看新聞後收到通知，11時立即收拾行李，到凌晨12時上車。

阿Sa亦一樣要進行「大遷徙」， 她說：「尋（噚）晚用咗1個鐘時間沖（冲）涼同執晒酒店啲嘢 全部衫摺都冇摺，就咁pat（pack）晒落篋，全部人嘅行李都多咗一倍，然後漏（夤）夜就去第二個地方，感覺好似走難咁 #髮型師講笑話我哋變咗佢嘅生死之交 #趕到去第二個地方已經凌晨4:30 #但係慣咗早班 #依家醒左（咗）又瞓唔返 #收到好多朋友嘅短訊 #你哋唔使擔心 #我唔會出街 #成隊拍攝crew都會盡量唔出街 #呢排洗手嘅次數係我人生之冠 #洗到隻手有少少甩皮 #不過洗手真係好緊要 #健康緊要過靚 #大家都唔好鬆懈 #保護好自己就是保護別人#加油」據了解劇組已離開吉隆坡，到下一個地點拍攝。

（即時娛樂）