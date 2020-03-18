【曾促港府封關】女兒強制檢疫限期前返港 張堅庭遭網民轟雙重標準 (15:39)

新型冠狀病毒肺炎在歐美等地爆發，港府向所有海外地區發出紅色外遊警示，內地、澳門和台灣除外；明日（周四）凌晨起，除了由澳門和台灣來港，所有抵港者要接受14天強制家居檢疫。

張堅庭女兒張一諾本身在英國倫敦，鑑於當地疫情肆虐，她在父親幫忙下成功撲到機票，並於實施14天強制家居檢疫限期前返港。張堅庭在facebook上載片段，兩父女講述撲機票及坐飛機返港經過。不過，張堅庭此舉遭網民炮轟，指他之前拍片促政府封關，現在又促女兒從英國回港是雙重標準。對此，張堅庭在facebook連發兩張帖文，又拍片解釋。

他先留言︰「上月咆哮叫封關是保護香港這城市及香港人的利益。以包機接武漢港人回港而不包括其內地親友是保障港人利益。讓香港留英學生回港是香港人應有的權益，況且英國仍未大爆發，政府仍未封關，隔離前回港但仍執行14日居家自行隔離。最後要子女速回香港是父母的責任，這不叫雙重標準，我所做的是雙重責任：一個公民責任，一個父親責任。疫情在變，政策在變，標準也在變，明了嗎？最後，學校關閉，72小時要離校，不返港去邊呀，投訴香港留學生回港播毒不是人說的話。」

20分鐘後，張堅庭再留言︰「《反駁上月叫封關，今日叫女兒回港的所謂雙重標準，本地人優先是理所當然。》幾時封關，幾時鬆綁，因地、時、人而異，腦袋盡可能靠近腦袋，不可錯配。」

他在片段中說︰「我要女兒回港是否雙重標準？我反問一句，為何我們要派包機去武漢接港人回港？當我們接他們回港時，為何不將他們的親戚也接回來？為何只接香港人回來？這是否雙重標準？你救人，為何救啲唔救啲？世界就是這樣。我們有廣義的普世價值，但也有狹義地實行這個普世價值的標準。當我們只可幫到香港人，香港人一定是優先，所以我們用包機接香港人回來。這是否有雙重標準？當然是有的，因為這個標準是因時、地、人而異。」

張堅庭指女兒在英國讀書，英國的防疫意識不明顯，女兒身體狀況沒問題，所以就叫她回港。他續說︰「我叫她回來是站在爸爸的立場，盡早回來，我們可照顧她。英國是否很嚴重的疫區？不是。我們說封關時是指內地關口，當時內地、武漢已爆發，在如此嚴重下，當然要求香港封關。我女兒在英國讀書，也有很多學生在英國讀書，他們有沒有權利回港？當然有，他們是香港人。」

張堅庭指英國的疫情跟武漢仍有大段距離，那為何不讓未有病徵的香港學生回港。他說︰「相對來說不是很嚴重的疫區，未有病徵，又是香港人，為何不准他們回來？為何覺得他們回來會播毒？當然，他們回來後，我們也有責任。我女兒星期四之前回來，她可以不需要14天家居隔離，但我們也要求她在房內隔離，要全程戴口罩，我們和她傾偈時要戴口罩，吃飯時要有段距離。她下來食早餐時，我就企遠一點和她傾偈。」

「這就是香港公民的責任，香港人應有的利益及一個爸爸的責任，有什麼問題呀？我不覺得有問題﹗這是一個雙重標準，香港人享受一些標準是其他人沒有的，也是一個雙重標準。作為一個爸爸，一個香港公民，我做錯了什麼呢？我女兒在家看到評論後和我視像通話，她說做一個YouTuber都咩㗎喎﹗我對女兒說︰『你要珍惜一個自由社會，自由社會是你可以發聲之餘，也可會被別人批評，除了仇恨言論，一個自由社會是互相接受批評。如果我是某某權貴的兒子，是否可以找人拉你？當然有些地方是可以的，但香港不可以，在香港就要接受批評，即使是政府也要接受市民的批評，這就是自由社會應有的態度。你爸爸看似很無謂、無聊地發聲，就是希望香港人增進這種發聲的自由、權利和機會。』」

（即時娛樂）